Sanremo: dal Comune oltre 100 mila euro per le manifestazioni collaterali al Festival

Si avvicina la settimana del Festival di Sanremo e il Comune mette mano al portafoglio per finanziare una serie di manifestazioni collaterali alla kermesse.

Tra i molti eventi che animeranno la città nei giorni della 74ª edizione, alcuni sono diventati un punto fisso, come lo spettacolo piromusicale (fuochi d’artificio accompagnati dalle canzoni iconiche) sul porto vecchio che apre le giornate del Festival. L’anno scorso la partecipazione fu straordinaria e così l’amministrazione ha deciso per il bis. E poi le installazioni luminose per le vie del centro e sul lungomare e il villaggio delle radio in corso Imperatrice sotto al Casinò, punti cardine della settimana più importante dell’anno.

Ci sono anche eventi non organizzati direttamente dal Comune, ma che vedono una sua partecipazione economica: l’annullo filatelico di Poste Italiane per omaggiare l’attività delle radio e Saldi di Gioia, la consueta iniziativa organizzata da Confcommercio.

In totale il Comune ha investito 115 mila euro per finanziare le manifestazioni che faranno da contorno alla 74ª edizione del Festival di Sanremo.