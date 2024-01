Festival di Sanremo 2024: primo saluto del Sindaco e dell'Assessore ad Amadeus, incontro all'Ariston (Foto)

Blitz del Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, e dell’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, all’Ariston per il classico saluto di cortesia ad Amadeus prima dell’inizio del Festival.

Un blitz chiaramente benaugurante, che ha visto il primo cittadino e l’Assessore entrare all’Ariston ieri sera verso le 18. Subito una ‘puntata’ all’interno del teatro per salutare i professori dell’Orchestra ed augurare loro un buon lavoro.

Poi è stata la volta di Amadeus, il vero mattatore della kermesse canora, arrivato in città sabato scorso. Qualche minuto di cordiale colloquio e anche per lui l’in bocca al lupo per il lavoro da mettere in campo. Non sono mancati i saluti ad altri componenti dello staff Rai.

Simpatici i siparietti all’esterno del teatro, dove in molti lo hanno fermato il Sindaco, chiedendogli anche un selfie.