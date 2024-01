Senza tetto entra in un bus ma, all’arrivo dei passeggeri e dell’autista tutti si rendono conto del forte odore che emana.

Vengono così avvertiti gli agenti della Municipale, che cercano di convincere la donna (molto nota per i suoi bivacchi in centro) a salire su un’ambulanza per essere portata in ospedale.

La donna si rifiuta e ne nasce una discussione animata. Alla fine gli agenti la convincono consentendo al bus di partire ma, soprattutto a lei di essere curata e ripulita.