Sanremo: attivo in zona foce il secondo ‘Olly’, il sistema di conferimento degli oli alimentari esausti

Amaie Energia e il Comune di Sanremo hanno attivato un secondo dispositivo ‘Olly’ per il conferimento degli oli esausti in zona Foce, di fronte al supermercato Coop.

Al servizio potranno accedere tutte le utenze domestiche registrate a Tari dotate di tessera identificativa, che potrà essere ritirata presso gli uffici di Amaie Energia presso il Palafiori, in corso Garibaldi. Insieme alla tessera agli utenti viene consegnato anche un contenitore dove riporre gli olii alimentari esausti.

“Il dispositivo Olly attivo in zona Foce - commenta il Presidente di Amaie Energia Andrea Gorlero - si aggiunge a quello operativo dallo scorso 25 settembre in via Nino Bixio, un secondo punto di raccolta in una zona molto frequentata da cittadini e turisti per agevolare il conferimento. Ricordiamo agli utenti che possono comunque continuare a portare l’olio esausto anche all’ecopunto di Piazza Muccioli”.

Conclude l’assessore all’Ambiente Sara Tonegutti: “L'olio alimentare esausto non è biodegradabile, danneggia l'ambiente, le tubature e gli impianti di depurazione. E’ sufficiente un kg di olio vegetale esausto ad inquinare una superficie d’acqua di 1.000 metri quadri. Per questo motivo il Comune di Sanremo si è impegnato, insieme ad Amaie Energia, per attivare degli strumenti di conferimento adeguati e di prossimità per i cittadini. Grazie ad Olly, l’olio esausto da rifiuto inquinante verrà trasformato in nuove risorse: biocarburanti, olio lubrificante per macchine agricole e combustibile per il recupero energetico. Un’attenzione per l’ambiente che deve partire da ciascuno di noi”.