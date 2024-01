Giorno della Memoria, Veronica Russo (FdI): “Visita ai lager nazisti esperienza che tutti dovrebbero fare”

“'Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi'. Era la beffarda e, allo stesso tempo, terribile frase che si trovava all'ingresso dei campi di sterminio nazisti. Oggi, a distanza di quasi ottanta anni dalla scoperta dei lager fatta dagli eserciti alleati, possiamo dire con consapevolezza che è solo la memoria a rendere liberi. E' questo il senso della giornata odierna in consiglio regionale”.



Così la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Veronica Russo al termine del consiglio regionale di oggi durante il quale, dopo l'intervento dello storico professor Marcello Pezzetti, si è celebrato il 'Giorno della Memoria' e sono stati premiati gli studenti vincitori della 16a edizione del concorso '27 gennaio: Giorno della Memoria', istituito alla legge regionale 9/2004 che ha messo in palio quindici borse di studio e un viaggio in pellegrinaggio ad Auschwitz-Birkenau. Tra i vincitori anche alcuni ragazzi del liceo Vieusseux di Imperia.



“Lo scorso anno ho avuto l'onore di partecipare a quel viaggio: la visita a quei luoghi di sofferenza è un'esperienza che chiunque dovrebbe fare almeno una volta nella vita perché, come ha detto giustamente Giorgia Meloni, l'Olocausto rappresenta 'l’abisso dell’umanità' che mai più dovrà ripetersi”, ha concluso Veronica Russo.