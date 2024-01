Sanremo: al Villaggio dei Fiori giovedì 25 gennaio una serata dedicata alla Bagna Cauda

Per gli amanti della gastronomia piemontese e non solo, una serata speciale è in arrivo. A grande richiesta è stata aggiunta al già ricco calendario della rassegna gastr4onomica “Un villaggio da gustare”, che sta registrando un grande successo con la formula che prevede piatti gustosi accompagnati dallo storytelling del giornalista enogastronomo Claudio Porchia.

Giovedì 25 gennaio presso il ristorante del Villaggio dei Fiori si terrà una serata gastronomica dedicata alla bagna cauda piemontese, accompagnata da verdure di stagione crude e cotte. Questo piatto tipico della cucina piemontese a base di aglio e acciughe, come tradizione sarà servito nei fujot di terracotta con il lumino acceso per tenere in caldo la salsa.

Il servizio sarà accompagnato dai racconti del giornalista Claudio Porchia, che racconterà le origini di questa preparazione tipica del Piemonte, ma realizzata con prodotti liguri come l’olio e le acciughe. Ideale per le serate fredde, più che un piatto, è un rito da celebrare in momenti conviviali familiari e con gli amici ed accompagnato da vini rossi giovani e generosi come la Barbera, che con il suo profumo lieve e floreale ed il sapore sapido è l’abbinamento perfetto con la bagna cauda.

Un’occasione ideale per immergersi nella cultura culinaria piemontese e scoprire i sapori autentici di questa prelibatezza. Come sempre l'atmosfera sarà conviviale e rilassata, perfetta per stare in compagnia e godersi una serata in cui il cibo e la cultura si fondono.

Una serata, che rappresenta un’occasione per uscire, scoprire l’oasi verde del villaggio e sentirsi ospiti speciali. Ricordiamo che il ristorante del Villaggio dei Fiori è aperto a tutti e non soltanto agli ospiti della struttura turistica.

Un menù a base di pesce locale e poco conosciuto preparato dallo chef

Il costo della cena è fissato in 35 euro a persona, vini esclusi.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 380 8686215

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo - Tel. 380 8686215 mail. info@villaggiodeifiori.it; sito: www.villaggiodeifiori.it