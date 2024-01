Ultimo giorno per investire in Launchpad XYZ, il progetto che rende il web 3 accessibile a tutti

Launchpad XYZ vuole costruire una dashboard web 3 all-in-one, che metta a disposizione degli utenti vari tool utili a esplorare il web 3, per molti complesso e non di facile accesso. Grazie a Launchpad, quindi, tutti i trader hanno un mezzo in più per investire in modo ragionato, indipendentemente dal loro livello di esperienza.

Il progetto ha suscitato l’interesse di molti utenti, tanto che la prevendita del token nativo, LPX, è stata in grado di superare $2,6 milioni e ora si avvicina al termine: manca infatti poco più di un giorno per investire.

Ecco quali sono le caratteristiche del progetto, quali opportunità offre e come partecipare alla prevendita prima che termini.

Launchpad rende il web 3 accessibile a tutti

Il progetto di Launchpad XYZ nasce per creare una dashboard semplice, alla portata di tutti, allo scopo di accedere a tool utili per fare un trading ragionato: grazie a questa è possibile conoscere i dati relativi agli utility token sul mercato oppure accedere agli approfondimenti degli analisti o ancora impostare degli indicatori personalizzati.

La dashboard è inoltre un posto dove confluiscono più funzioni, che permettono quindi di non doversi destreggiare tra più applicazioni, offrendo al contempo vantaggi del web 3 come il frazionamento degli asset del mondo reale, il modello di compartecipazione delle entrate o ancora l'autocustodia.

Con Launchpad, sia gli utenti esperti, sia i principianti possono avere aggiornamenti in tempo reale sugli investimenti da tenere in considerazione, così da intercettarli prima degli altri e di approfittare delle occasioni messe a disposizione dal web 3.

Chi partecipa alla presale di LPX, ora a $0,0445, può inoltre, mettendo per almeno 90 giorni in stake almeno 10.000 token, avere accesso ad avvisi esclusivi su alcune prevendite, assicurandosi anche una parte dei token prima degli altri.

Inoltre gli investitori otterranno sconti sulle gas fee, un accesso beta ai giochi P2E e a nuovi mint di NFT e i badge della community.

Launchpad XYZ: le caratteristiche del progetto

Launchpad XYZ permette di accedere a un terminale di trading molto intuitivo, grazie al quale i trader possono non solo monitorare il mercato delle criptovalute ma rilevare anche le variazioni di valore degli asset, e che si basa sull’IA Apollo, che fornisce analisi di mercato e anche previsioni sull’andamento del valore delle crypto.

Fa parte del terminale anche il Launchpad Quotient, ovvero un algoritmo in grado di elaborare grandi quantità di dati, al fine di realizzare classifiche degli asset in base alla loro affidabilità e anche strategie di trading personalizzate per utente.

Il punto di forza del progetto è che non si occupa solo degli investimenti, ma mette a disposizione tutto ciò che il web 3 può offrire, come il marketplace degli NFT o il metaverso, un settore sempre più popolare e gettonato.

La sezione dedicata al gaming mette a disposizione inoltre tutti i P2E disponibili sul mercato; è intenzione del team anche quella di lanciare un DEX, allo scopo di listare i token del web 3.0.

Il progetto lancerà sia i tool sia il terminale durante il 2024, forte dell’utilità di un token come LPX, che attrae gli utenti e li fidelizza grazie alle opportunità di guadagno aggiuntive offerte, come lo staking.

Ecco come acquistare LPX in prevendita

Manca poco più di un giorno al termine della prevendita di LPX, il token nativo del progetto che ha superato $2,6 milioni e che ora è offerto al costo di $0,445. Considerate le opportunità offerte da Launchpad, chi vuole partecipare alla presale può farlo seguendo questi semplici step.

Prima di tutto si dovrà collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale di Launchpad XYZ, sul quale dovranno essere presenti ETH e USDT da scambiare con il numero di token LPX desiderati, ma è possibile anche utilizzare una carta bancaria o la BNB.

I token acquistati potranno essere riscattati al termine della prevendita oppure si potrà proseguire con lo staking allo scopo di ottenere tutti i vantaggi possibili sulla piattaforma. I fondi raccolti attraverso la presale saranno utilizzati per vari scopi, come lo sviluppo della piattaforma o il marketing, per fidelizzare gli utenti e rendere virale il progetto.

Secondo gli analisti, il token LPX, ricco di utilità, ha buone probabilità per fare anche più di 10x con il listing, per cui vale la pena riflettere e valutare se acquistare i token prima che la prevendita termini.

