Ponente ligure in lutto per la morte dell'ispettore della Polfer Paolo Rossi

Il Ponente ligure è in lutto per la morte di Paolo Rossi, avvenuta nella notte, all'età di 51 anni.

Lascia la moglie Irene, il figlio Alessandro, la mamma Maria, la sorella Daniela, il fratello Claudio, la cognata Stefania, i suoceri Tino e Rita, i nipoti, i parenti e gli amici dopo un paio d'anni di malattia. Paolo viene ricordato da chi l'ha conosciuto come una persona speciale, un caro amico, un bravo collega ed era anche un ex forestale. La triste notizia ha gettato nello sconforto la città di Ventimiglia, dove lavorava come ispettore alla Polfer, la comunità di Dolceacqua, dove viveva, e di Castelvittorio. Molti i messaggi di cordoglio alla famiglia anche sui social. "Il sindaco, l’amministrazione e i dipendenti del comune di Castelvittorio si stringono intorno a Irene e Alessandro per il gravissimo lutto che li ha colpiti" - dicono dal comune di Castelvittorio.

Si può rendere visita alla salma nella camera mortuaria della casa di riposo di Dolceacqua. "Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia del nostro collega" - affermano i colleghi della Polfer di Paolo Rossi. "Ci sono frasi che non vorresti mai scrivere, ci sono morti che non vorresti fossero vere. Nel momento che la nostra squadra ha avuto difficoltà tu hai spronato a tenere duro" - scrive la Protezione Civile e Antincendio Boschivo Intemelia Luciano Veziano - "I volontari di Intemelia ex Ventimiglia porgono le più sentite condoglianze per la morte di Paolo Rossi, stringendosi al dolore della famiglia".

Il funerale avrà luogo mercoledì prossimo, il 24 gennaio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate a Dolceacqua, dove verrà celebrata la santa messa di suffragio. La salma verrà poi traslata nella tomba di famiglia del cimitero di Rocchetta Nervina.