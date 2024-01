Concluso il casting per lo spot del festival 2024: 110 coppie si sono baciate rappresentando la Liguria

La Liguria è sempre più protagonista del Festival di Sanremo. Sono state infatti 110 le coppie che hanno partecipato al casting dello spot del Festival, diretto dal regista Fausto Brizzi, che racconterà le bellezze del territorio attraverso l'amore. Per una giornata intera la Sala della Trasparenza della Regione Liguria è perciò diventata un set di tantissime 'Cartoline', dalle più simpatiche alle più dolci.



In piazza De Ferrari a Genova si sono messe in coda coppie di ogni età, e da tutta la regione, per dare il proprio contributo a celebrare la Liguria, che si appresta a riaprire la Via dell'Amore nelle Cinque Terre. Alla fine delle selezioni saranno circa 15 le coppie che verranno scelte per rappresentare il viaggio nella terra ligure attraverso una sfilata di baci nei luoghi più iconici del territorio, tra cui l'immancabile Città dei Fiori.



Tutte le foto dei partecipanti saranno comunque pubblicate, al di là dell'esito del casting, sui canali de #lamialiguria e sullo schermo led del Palazzo della Regione.