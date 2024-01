Sanremo: si era appropriato di un garage per viverci, francese 38enne arrestato dalla Polizia

Gli agenti della Squadra volante hanno arrestato un cittadino francese di 38 anni sul cui capo pendeva un ordine di carcerazione per l’esecuzione di una pena di 2 anni di reclusione.

L'uomo è stato scoperto grazie alla chiamata di una donna, che chiedeva intervento urgente perché nel garage della propria abitazione, nella zona di Bussana, ha scoperto un uomo che vi viveva, senza esserne autorizzato. Gli agenti sono intervenuti e lo hanno identificato.

Dai controlli effettuati attraverso la banca dati è emerso a carico dell’uomo, pendeva l'ordine di carcerazione per reati commessi a Savona. Ora è in carcere in Valle Armea.