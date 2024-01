Sanremo: lavori dell'acquedotto e possibile chiusura della ciclabile, Artioli "Troviamo una soluzione alternativa"

Il consigliere comunale di opposizione a Sanremo, Andrea Artioli, ha presentato un ordine del giorno da discutere nella prossima assise, in relazione ai lavori dell’acquedotto verso Levante.

“E’ necessario rinnovare – dice Artioli - con lavori programmati, il tratto di acquedotto che da Sanremo porta l’acqua verso levante, il cui intervento sotto la strada dei tre ponti è già in corso e che è stata profilata la possibilità che per ultimare tale intervento l’amministrazione avrebbe intenzione, rispetto alla progettazione originaria, di transitare con le tubazioni sotto la pista ciclabile, anziché sulla via Aurelia, con la conseguente chiusura per lungo periodo della stessa pista”.

“La pista ciclopedonale – prosegue - costituisce primaria infrastruttura turistica la cui continuità di esercizio deve essere preservata. Visti che l’Aurelia alla Vesca è interessata da interventi di consolidamento del versante, che il traffico è senso unico alternato e che c’è l’Aurelia Bis a dare continuità della viabilità, chiediamo di trovare modalità esecutive del lavoro che non comportino la chiusura della pista ciclopedonale limitando al minimo i disagi per il traffico veicolare”.