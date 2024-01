Sanremo: Consiglio (FdI) “Riprende l’attività politica, primo gazebo dell’anno pensando alla campagna elettorale”

“Dopo la pausa natalizia – dichiara il portavoce cittadino di Fratelli d’Italia Sanremo Antonino Consiglio - riparte l’attività politica del nostro partito, che entra nella sua fase più intensa proprio in previsione delle prossime elezioni amministrative: tra l’altro è di questi giorni l’ufficializzazione da parte del Senatore Gianni Berrino, da dicembre anche Coordinatore provinciale, del nome dell’Ing. Gianni Rolando quale candidato Sindaco del centrodestra”.

E la prima iniziativa presa dal partito cittadino consiste nell’organizzazione di un gazebo che verrà allestito sabato dalle 14.30 alle 18 in via Escoffier presso la statua di Mike Bongiorno. Saranno presenti, oltre a Consiglio, il Sen. Gianni Berrino, il capogruppo in Consiglio comunale Luca Lombardi, il vice portavoce cittadino Graziano Pedante, i dirigenti di partito e tanti simpatizzanti.

“Il primo gazebo – continua Consiglio – sarà non solo, come sempre è stato, un momento dedicato al dialogo e al confronto con la cittadinanza in cui siamo pronti ad accogliere segnalazioni ed istanze così come suggerimenti e critiche, ma anche uno spazio da cui parte la campagna elettorale per l’elezione del nuovo Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale. Una sfida che il nostro partito affronterà con impegno e convinzione, anche sulla spinta dell’ottimo risultato delle ultime elezioni politiche che ci hanno premiato quale primo partito cittadino della coalizione di centro destra e che ci hanno caricato della responsabilità di questo nuovo ruolo da protagonista, ruolo – conclude - che vorremmo portare anche nel panorama amministrativo della nostra città, a partire proprio dal prossimo ciclo amministrativo”.