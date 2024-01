Abbattimento Villa Rachele a Bordighera, Trucchi: "C'è il no dalla Commissione Paesaggistica Comunale e dalla Soprintendenza"

"Leggo che la Giunta Comunale di Bordighera ha deliberato indirizzo favorevole in merito all'interesse pubblico relativo alle opere a scomputo della proposta progettuale circa l'abbattimento e la ricostruzione con probabile ampliamento di Villa Rachele. Come giustamente riportato negli articoli di informazione è utile sottolineare che negli scorsi anni ripetutamente la Commissione Paesaggistica Comunale e la Soprintendenza hanno già espresso parere contrario anche in considerazione della importanza storica e culturale che Villa Rachele ha ha avuto per Bordighera. Realizzata dall'architetto Rodolfo Winter è stata importante centro culturale ai tempi del dr. Angelo Giribaldi Laurenti e ha ospitato personalità di grande rilievo nel mondo artistico. Certamente su questa, come su molte altre iniziative in corso e gravate da pesanti interrogativi come ad esempio il rifacimento della Passeggiata a Mare, vigileremo con attenzione.

Giuseppe Trucchi

Gruppo Insieme".