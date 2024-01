Un gruppo di bambini di Sanremo scrive un libro ambientato nel parco di Villa Ormond

Siamo felici di presentare alla vostra attenzione la prima opera realizzata dal gruppo di scrittura "Dal saggio gufo". Vi sorprenderà sapere che i giovani "inventastorie " sono bambini dai 7 agli 8 anni. Ve li presentiamo:

Amanita, Amelie, Dario, Elias, Francesco, Giovanni, Krishna, Letizia: sono bambini di 7 e 8 anni, coordinati da Carlotta De Melas e Roberta Di Marco, che hanno scritto un libro, una storia che arriva dal gruppo di scrittura ‘Dal saggio gufo’.

I protagonisti del libro sono Miki e Limone, due simpatici giocattoli, che riescono a scappare dal "Dimenticatoio" e si trovano a vivere una rocambolesca e tenera avventura nel parco storico di Villa Ormond. La storia è accompagnata dalle fotografie di Juliette de "Julie e la Tribù".

I guadagni ottenuti dalle vendite del libro serviranno per sostenere l'associazione Talea nella realizzazione di attività dedicate a fronteggiare le povertà educative, portando colore e sapere sul nostro territorio. Talea è da poco diventata anche piccola officina editoriale in cui pubblicare libri scritti a più mani con bambini o storie per bambini scritte da chi ha, ancora, il cuore fanciullo.

Per chi volesse prenotare una copia può scrivere a talea.associazionesanremo@gmail.com.