Bordighera: ok dell'Amministrazione, c'è l'interesse pubblico per la demolizione e ricostruzione di Villa Rachele (Foto)

L’Amministrazione comunale di Bordighera ha espresso parere favorevole, sulla proposta della società ‘La Scogliera’ di Sanremo, in ragione dell’interesse pubblico per la cessione di aree da destinare a viabilità ciclo pedonale e per le opere di riqualificazione di Piazza Mazzini.

Si tratta dell’intervento relativo al progetto di demolizione di ricostruzione dell’edificio denominato ‘Villa Rachele’, con l’incremento della protezione e sicurezza dei collegamenti con l’area del mercato comunale.

Il parere favorevole sarà subordinato alla presentazione del progetto definitiva delle aree pubbliche ed in cessione, oltre a documentazione da parte dell’azienda proponente.