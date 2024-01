Primo sopralluogo al 'Saint Charles' di Bordighera per il nuovo DG di Asl1 (foto)

Sì è svolto questo pomeriggio un sopralluogo all’ospedale 'Saint Charles' di Bordighera alla presenza dei vertici di Asl1 con il direttore generale Maria Elena Galbusera, il direttore sanitario Roberto Predonzani e il d irettore sociosanitario Giovanni Bruno, della ' Gvm Care & Research ' (gestore dell'ospedale) e del sindaco di Vittorio Ingenito. Presente anche il presidente del consiglio comunale di Stefano Gnutti e il vice sindaco di Vallecrosia Marilena Piardi.

È stata occasione per fare un punto della situazione, sui lavori terminati e quelli in corso, dopo il passaggio dell’ospedale al gestore privato, avvenuto ieri. “Prosegue la sinergia su Bordighera - ha evidenziato Galbusera - abbiamo nuovamente constatato di persona l’impegno e l’operatività che porteranno l’ospedale Saint Charles ad essere una struttura di eccellenza per il ponente ligure e non solo”.



Alle parole del DG di Asl1 fanno eco quelle del sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito: “Appena terminato il sopralluogo all’Ospedale Saint Charles con il direttore generale dell’Asl1 Galbusera e la società Gvm Care & Research, che ringrazio per la disponibilità. Abbiamo avuto modo di visitare i nuovi reparti e le nuove sale operatorie, realizzate grazie agli interventi strutturali degli ultimi mesi”.