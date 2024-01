Ventimiglia assente al sopralluogo dell’ospedale di Bordighera, Scullino: "E' inaccettabile"

"La città di Ventimiglia con Sanremo e Imperia è capofila di uno dei tre distretti socio-sanitari nei quali è ripartito il territorio dell’Asl1, e fino a mercoledì scorso il suo distretto era il solo a non disporre di una struttura ospedaliera con gli standard minimi di legge in attesa della privatizzazione del 'Saint-Charles' di Bordighera. Giovedì pomeriggio ha avuto luogo il passaggio delle consegne alla “Gvm Care & Research”, gestore privato, alla presenza del sindaco della città ospitante, Vittorio Ingenito, del vicesindaco Marilena Piardi in rappresentanza del comune di Vallecrosia, del neodirettore generale dell’Asl1 Maria Elena Galbusera, del direttore sanitario Roberto Predonzani e del direttore socio-sanitario Giovanni Bruno ma l’amministrazione ventimigliese era completamente assente" - commenta l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere di minoranza Gaetano Scullino riferendosi al passaggio dell’ospedale di Bordighera al gestore privato e, in particolare, al sopralluogo delle autorità locali che si è svolto al Saint Charles giovedì scorso.

"La cerimonia si è svolta in toni dimessi ed è stata priva di ogni solenne ufficialità. Alla stampa addirittura è stata presentata come un semplice 'sopralluogo' ai lavori in fase di ultimazione ma in realtà è stato il punto di partenza di un'importante sperimentazione di collaborazione 'pubblico-privata' inedita in Liguria" - dice Scullino - "Una sinergia sulla quale l’Amministrazione comunale di Ventimiglia in questi giorni ha messo un'enfasi particolare per giustificare l’arresto da cinque mesi inflitto alla proposta privata 'Borgo del Forte Campus' di pianificazione scolastica del distretto di trasformazione DT6 a destinazione 'Servizi generali sociali' del Piano urbanistico comunale. L’assenza inspiegabile e inaccettabile del sindaco della città capofila del distretto socio-sanitario non solo smentisce e contraddice tutta questa enfasi a parole ma, soprattutto, danneggia gli interessi del comprensorio intemelio dove l’Asl1 dovrà realizzare con i fondi Pnrr di 5 milioni di euro la 'Casa della Salute Eiffel', suo baricentro".

"A Bordighera il centro prelievi della Casa di Comunità presso l’ospedale Saint Charles, in via Aurelia 122, sarà dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 20. Invece, a Ventimiglia il centro prelievi di Villa Olga, in corso Genova 88, sarà dal lunedì al venerdì dalle 7,15 alle 8,15" - afferma Scullino - "A Bordighera, quindi, hanno a disposizione 10 ore al giorno per consegnare le provette, invece, a Ventimiglia solo un’ora e precisamente dalle 7,15 alle 8,15. Spero che i nostri amministratori si facciano sentire a tutela dei cittadini di Ventimiglia. Se questa differenza degli orari di accettazione delle provette per i ventimigliesi fosse realmente vera sarebbe un’iniziativa discriminante ed inaccettabile. Chiedo di rivedere questa discutibile decisione: l’ospedale di Bordighera e il nosocomio intemelio devono ottenere le medesime condizioni e assistenza. Mi appello alla nuova dirigente provinciale affinché finalmente si guardi alla sanità nel ponente di confine con l’attenzione che meritano tutti i cittadini. Dovrei presentare su questo un'interpellanza per dare spiegazioni ai cittadini costretti a 'viaggi della speranza' costosi e defatiganti per una semplice analisi, una visita o un certificato fino a Sanremo e a Imperia, ma non lo faccio perché non otterrei risposta in tempo utile. Così come non la ottengo quando da consigliere comunale esercito il diritto di accesso ai documenti, costretto a passare sotto le forche caudine delle circolari ostili del sindaco. Mi limito, quindi, a una semplice dichiarazione stampa nella speranza che chi deve capire capisca".