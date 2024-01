Elezioni di giugno: non solo Amministrative, ecco cosa ha detto il sondaggio ER per le Europee

Non solo amministrative. Il sondaggio di Euromedia Research che ha trattato l’argomento elezioni a Sanremo, si è occupato anche delle Europee, che si svolgeranno contemporaneamente.

E, per la città dei fiori, ha consegnato uno scenario nuovamente verso il centrodestra. Con una affluenza stimata (come per le Amministrative) tra il 60 e 64%, il sondaggio vede il centrodestra al 50,5% (con una forbice tra il 48,3 e il 52,7%), in calo rispetto al 59,26% delle stesse elezioni del 2019 e del 53,15% alle politiche del 2022. Il centrosinistra è al 32,3% (forbice tra il 30,3 e 34,3%).

Tra i singoli partiti troviamo: Fratelli d’Italia al 32% (+20,83% rispetto alle Europee 2019), Lega all’8,6% (-29,36%), Forza Italia all’8,9 (+1,23%) e Noi Moderati all’1%. Quindi, nel centrosinistra: il Partito Democratico 23,7% (+6,56% rispetto alle Europee 2019), Verdi e sinistra al 5,6% (+2,05), +Europa 3% (+0,82%), Movimento 5 Stelle 6,1% (-7,99%), Azione-Calenda 7,1%, Italia Viva 1,5%. Gli altri partiti (non menzionati) contano per il 2,5%.

Come per le elezioni Amministrative, anche per le Europee nel sondaggio troviamo un alto numero di indecisi o di chi potrebbe optare per l’astensione dal voto, tanto da rendere instabile il dato.