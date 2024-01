Scuola, Bordighera e Vallebona sostengono l’apertura della 'Maria Primina' per tre pomeriggi alla settimana

Le Amministrazioni Comunali di Bordighera e Vallebona, in previsione dell’inizio delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025, sosterranno l’apertura per tre pomeriggi alla settimana della scuola Maria Primina effettuata fino ad oggi.

"Ben si comprendono le difficoltà dell’Istituto Comprensivo relative al personale - si spiega nel comunicato -, tuttavia è necessario confermare il supporto alle famiglie con un servizio che è essenziale per la gestione della quotidianità, come testimoniato dalle richieste dei genitori.

Entrambe le Amministrazioni si rendono disponibili anche a un incontro con i vertici dell’Ufficio Scolastico Regionale Ambito di Imperia, con l’obiettivo comune di individuare la soluzione più opportuna per continuare a garantire l’apertura per 3 pomeriggi settimanali, fondamentale per il comprensorio".