Dal 5 al 10 febbraio RDS 100% grandi successi torna al festival di Sanremo

RDS 100% Grandi Successi annuncia con straordinario entusiasmo RDS Loves Sanremo, il ritorno nella città dei fiori, in occasione della 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Nell’anno in cui la direzione artistica della kermesse ha coinvolto le radio nazionali nella giuria, RDS sarà presente nella riviera ligure per celebrare la grande musica italiana con un'inedita serie di iniziative che coinvolgeranno sia il pubblico che gli artisti.

Per raccontare l’evento, dal lunedì al sabato in diretta dalle 12:00 alle 15:00 Petra Loreggian e Giovanni Vernia per l’occasione diventeranno I Peggio più Peggio di Sanremo. La coppia più irriverente della radiofonia italiana, infatti, trasmetterà da Sanremo all’interno di un vero e proprio studio mobile, l'RDS TRUCK, situato in Piazza Vincenzo Muccioli, a due passi dal Teatro Ariston.

Le voci ufficiali di RDS si alterneranno, inoltre, ai talent di RDSNEXT, la social web radio dedicata alla GenZ, interamente realizzata e curata dai creator e dalle webstar più seguite sui social. In riviera sbarcheranno infatti Samara Tramontana e Gaia Garavaglia, anche loro in diretta dalla città dei fiori dal lunedì al sabato dalle 16:00 alle 18:00 su RDSNEXT.

Questi quattro speaker d'eccezione saranno al centro di una copertura speciale che trasformerà l'esperienza del Festival di Sanremo 2024 in qualcosa di veramente straordinario per gli ascoltatori, ospitando interviste ai cantanti in gara e regalando al pubblico retroscena e contenuti esclusivi.

Grande spazio al Festival e alle iniziative della radio in loco sarà dedicato per tutta la settimana anche dagli altri programmi di RDS e da Radio Lega Serie A con RDS: tutte le emittenti del gruppo saranno impegnate sia on air che sui profili social per garantire la massima copertura dell’iniziativa.

Nelle immediate vicinanze dell’RDS TRUCK sarà allestito anche un vero e proprio villaggio che ospiterà attività di sampling e intrattenimento realizzate in collaborazione con i partner dell’iniziativa.

Tra questi ci sarà anche Galbanino, che, con grande entusiasmo, rinnova la sua partnership con RDS, confermando il proprio impegno dopo l’enorme successo di RDS Summer Festival 2023, l’evento che la scorsa estate ha portato musica e intrattenimento per tutta la penisola e che ha ospitato anche numerosi talenti musicali emergenti. Ancora una volta, Galbanino accompagna gli aspiranti artisti, questa volta a Sanremo, la città della musica per eccellenza. Durante la settimana del Festival prenderà infatti vita PalcoSanremo, uno spazio inedito realizzato in collaborazione con Open Stage e dedicato alle nuove promesse della musica, che nelle scorse settimane sono state selezionate dagli ascoltatori attraverso un contest web promosso proprio da Galbanino. I talenti scelti avranno l’opportunità di esibirsi nel villaggio su uno speciale palco-totem che riprende la forma del Galbanino, realizzato proprio da Open Stage. Un connubio perfetto di gusto e melodie che promette di deliziare il pubblico con emozioni sempre nuove.

RDS non porterà però solo intrattenimento: i creatori di RDSNEXT incontreranno infatti durante la settimana gli studenti delle scuole superiori della città ligure, mettendo a disposizione la loro expertise per parlare e confrontarsi su temi cari alla GenZ, come digitalizzazione, social media e comunicazione. Gli incontri saranno moderati da Federico Cella, responsabile di Login di Corriere della Sera e di CampBus, l’innovativo progetto educational di Corriere della Sera che porta nelle scuole superiori italiane momenti di formazione sulle nuove tecnologie digitali e che negli scorsi mesi aveva già visto la presenza di RDSNEXT come media partner.

“Il ritorno di RDS al Festival di Sanremo rappresenta un momento di grande significato per la nostra emittente, in questo periodo così importante per la celebrazione della musica italiana. La nostra presenza testimonia l’impegno continuo nel promuovere la cultura musicale e nel fornire ai nostri ascoltatori contenuti di qualità.” – commenta Daniela Pozzessere, Responsabile Marketing di RDS.

“Dopo la tappa sanremese dell’RDS Summer Festival - che ha visto oltre 15.000 presenze - e il Capodanno con RDS, siamo entusiasti di tornare a Sanremo per la manifestazione canora più importante in Italia e di portare la magia della musica direttamente nelle case di milioni di ascoltatori, consolidando il legame con questa magnifica città. Ringraziamo infatti il Comune di Sanremo per questa fruttuosa collaborazione e naturalmente tutte le case discografiche con cui da sempre lavoriamo per la promozione degli artisti e della loro musica e che non vediamo l’ora di accogliere nel nostro spazio in città.”

Si ringraziano i brand partner a bordo del progetto: Chateau D’Ax, Galbanino, Labello, Rhea, Togo, UniMarconi e il media partner Corriere della Sera.

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.rds.it