Ospedaletti: possibile unione tra gli attuali gruppi di opposizione, un candidato tra Lugarà e Blancardi?

Deve ancora trovare conferme tra i diretti interessati ma, alle prossime elezioni Amministrative di Ospedaletti è già certo un terzo candidato a sindaco.

Dopo le ufficializzazioni di Giorgio Boeri e dell’attuale primo cittadino, Daniele Cimiotti, potrebbe arrivarne uno condiviso dall’attuale opposizione, questa volta unita. Al momento, infatti, la minoranza è divisa tra due gruppi, quelli che avevano supportato nel 2019 la candidatura di Paolo Blancardi (ex sindaco) per ‘Ospedaletti per Tutti’ e Valentina Lugarà per ‘Viviamo Ospedaletti’.

Secondo fonti ben informate sarebbero in corso prove di ‘unione’ anche per evitare di separare troppo i voti e presentarsi agli elettori con un pacchetto di voti più cospicuo. Alle ultime elezioni, lo ricordiamo, Daniele Cimiotti ha sbaragliato il campo con il 54,5% dei voti, battendo nettamente Blancardi con il 25,5 e Lugarà con il 20%. Cinque anni prima, invece, furono ben 7 i candidati per la città delle rose, quando vinse Blancardi con il 27,65%, davanti a Roberto Rodirguez con il 21,10%.

Ora l’opposizione consiliare sta verificando l’eventuale unione in un unico gruppo e chi candidare come. Al momento i quattro consiglieri sono: Paolo Blancardi e Maurizio Taggiasco per ‘Ospedaletti per tutti’ e Valentina Lugarà e Manuel D’Orazio per ‘Viviamo Ospedaletti.

In lizza per scegliere il candidato a sindaco ci sarebbero Blancardi e Lugarà. Vedremo se, a breve, sarà presa una decisione in merito.