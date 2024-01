Furti nei negozi a Sanremo, Di Baldassare plaude all'operatività dei carabinieri

A seguito della notizia dell’identificazione e dell’arresto da parte dei carabinieri dei responsabili di numerosi furti messi a segno in pubblici esercizi del territorio, il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare esprime il proprio apprezzamento per la brillante operazione compiuta.

“Ritengo doveroso complimentarmi con i carabinieri - spiega Di Baldassare - per l’importante operazione compiuta, che dimostra la loro attenzione anche per quei reati, spesso considerati minori, ma che, in realtà, provocano un grave danno materiale e morale per chi li subisce, soprattutto quando si tratta di imprese già alle prese con le note difficoltà economiche. I commercianti restano a fianco della Forze dell’ordine quali prime sentinelle, per contribuire al mantenimento della ordinata vita dei centri cittadini”.