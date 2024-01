Influenza in provincia di Imperia: Cenderello "Numeri superiori a quelli previsti ma eravamo preparati"

“Abbiamo avuto casi di polmonite influenzale e polmonite batterica posta influenzale, che rispecchiano i dati nazionali, con la riaccensione di ondate epidemiche superiori all’atteso, ma largamente prevedibile quest’anno”.

Sono le parole di Giovanni Cenderello, Primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Sanremo, che ha sottolineato l’importanza del vaccino: “Sono elementi cruciali, sia per l’influenza che per il Covid-19. Sia per i pazienti fragili, che per quelli sopra i 65 per l’influenza e sopra i 70 per il Covid”.

Quanto ha inciso il Covid e la confusione sui vaccini, in questo periodo per l’influenza? “La polemica e il dibattito, spesso infondato, sulla vaccinazione ha influenzato negativamente la predisposizione”.

I numeri sono quelli previsti? “Sono sicuramente superiori ma sapevamo ed avevamo largamente previsto il ritorno dell’influenza. I dati epidemiologici ce lo dicevano. I casi di Covid sono invece inferiori ma, comunque, superiori alle attese”.