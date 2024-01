Il foggiano Mario Garofalo vincitore dell’ottava edizione del ‘Bouquet Festival’, le premiazioni (Foto e Video)

Si è svolta oggi a Villa Ormond, a Sanremo, l’ottava edizione del concorso di arte floreale “Bouquet Festival di Sanremo”, organizzato da Amaie Energia-Mercato dei Fiori di Sanremo in collaborazione con il Comune di Sanremo, con la direzione tecnica delle floral designer Sabina di Mattia e Jessica Tua. Il tema di quest’anno era “Sanremo, il fiore della Liguria” professionisti, provenienti da tutta Italia hanno affrontato due prove, un bouquet formale ispirato alla “melodia del mare” e uno al “canto del bosco”, entrambe della durata di trenta minuti. Fiori e fronde sono stati forniti dal Mercato dei Fiori di Sanremo, tutti ptodotti stagionali del Distretto Florovivaistico del Ponente ligure.

I flower designer selezionati per partecipare al concorso erano 12: Altoè Anny, Santa Lucia di Piave (TV), Morsilli Ivana, Castelliri (FR), Pesino Maria Vittoria, Venafro (IS), Stefano Antonio, Casarano (LC), Castaldi Tommaso, Lacco Ameno (NA), Garolfalo Mario, Torremaggiore (FG), Mannino Salvatore, Carini (PA), Zoccola Matteo, Castelfocognano (AR), Valzano Luigi Matteo, Trepuzzi (LC), Cenci Natascia, Fontevivo (PR), Angalo Roberta, Palmi (RC), Laezza Pietro, Acerra (NA).

Questi i fiori utilizzati per il bouquet “melodia del mare”: anemoni lilla, ranuncoli bianchi, ranuncoli crema, anemoni full star blu, statice Milka, agerato, violaciocca bianca, bacche di eucalipto argento, mimosa baleyana, mimosa Denis Boden, cinerea. E quelli per il bouquet “canto del bosco”: ranuncoli viola, ranuncoli arlecchino arancio, anemoni rossi, anemoni bianco/rossi full star, statice mattone, cinesini rossi, cinesini bordeaux, bocche di leone arancio, papaveri, garofani arancio mattone, stuartiana autunno corta, ruscus corto, mimosa Claire de lune.

La Giuria Tecnica era composta dai maestri di arte floreale: Rita Milani, Rudy Casati e Marco Introini, tutti “nati” nell’Accademia Sanremo Italian Style e diventanti punti di riferimento del settore. I criteri utilizzati per la valutazione sono stati: l’idea generale, il colore, la composizione nel suo insieme e la tecnica di realizzazione.

La Giuria d’Onore, composta dal Presidente di AMAIE Energia Andrea Gorlero, dall’Assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo Sara Tonegutti, dall’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi, da Silvana Sicari dell’associazione E.D.F.A. Sanremo ed Enrico Barla Presidente Floranga ha conferito premio per “originalità ed interpretazione” a (..) al quale è stata conferita una targa ed è stato omaggiato del librp (..)

La classifica dei vincitori dell’ottava edizione del Bouquet Festival di Sanremo 2024:

primo Mario Garofalo di Torremaggiore (FG),

seconda Roberta Angalò di Palmi (RC)

terza Ivana Morsilli di Castelliri (FR)

La Giuria d’Onore ha attributo il premio ad Ivana Morsilli.

Il primo classificato assoluto del concorso, Mario Garofalo, entrerà a far parte della squadra guidata dalle floral designer Sabina di Mattia e Jessica Tua che confezionerà i bouquet consegnati ai cantanti ed ai vari ospiti durante le dirette del Festival di Sanremo 2024. Inoltre il Comune di Sanremo gli offrirà un week end per due persone nella Città dei Fiori.

Il Presidente di Amaie Energia, Andrea Gorlero, ha così commentato: “Un’edizione che ha visto concorrenti provenienti da tutta Italia, con un’età media inferiore ai 40 anni. Il concorso è la prima manifestazione collaterale al Festival di Sanremo, i fiori sono da anni protagonisti della kermesse canora e il contest è un’ulteriore vetrina per la produzione locale. La floricoltura rappresenta un settore importante dell’economia del Ponente ligure, la consegna, ormai tradizionale, dei bouquet sul palco dell’Ariston valorizza i nostri fiori ed il verde ornamentale, una produzione di nicchia e di qualità elevata, rendendoli protagonisti della kermesse canora. I miei complimenti al vincitore, la sua arte sarà parte integrante del Festival di Sanremo”.

L’assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo Sara Tonegutti: “La floricoltura è il secondo settore per importanza dell’economia della Provincia di Imperia. Il Festival di Sanremo e i fiori sono un binomio indissolubile, la kermesse canora nasce nel 1951 proprio dall'idea del floricoltore Amilcare il Rambaldi per animare l'economia della città. Dopo 74 anni ancora oggi i fiori sono il simbolo della nostra città e possono godere di una vetrina importante come il Festival di Sanremo. I bouquet sono protagonisti sul palco dell’Ariston, in questi nove anni ne sono stati consegnati ben 629 da Amadeus, che il mese scorso è stato insignito del titolo Amico di Sanremo”.

All’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, abbiamo chiesto se il fiore di Sanremo era posizionato meglio nella scenografia come una volta, oppure con i bouquet come adesso? “Adesso propagandiamo il fiore in modo diverso e si dà rilevanza al gesto di donare il fiore, soprattutto in questo momento importante. Per quanto riguarda la promozione, oggi abbiamo più occasioni per promuoverlo mentre lasciarlo nella scenografia era riduttivo, vista la valenza del fiore stesso”.

Il Vicepresidente e assessore regionale alla floricoltura Alessandro Piana: “Il Bouquet Festival è un momento importantissimo che anticipa Sanremo dando risalto al comparto florovivaistico e a tutta le filiera, del resto l’associazione mentale immediata e indissolubile “fiori-Sanremo-Festival” è una “veterana” della promozione della Riviera e della stessa Città dei Fiori. E’un settore vitale, trainante, che sa rinnovarsi di continuo e che conta in Liguria circa 4000 aziende produttrici. La nostra regione vanta una storicità e diversi primati, tanto che il florovivaismo occupa circa il 60% degli addetti e che conferma una crescita importante. Le produzioni floricole vedono un aumento di oltre l’11% in Liguria rispetto all’anno precedente con circa 435 milioni di euro. Crescono i comparti delle succulente e cactacee, così come aumenta l'importanza dei prodotti della floricoltura dedicati a utilizzi innovativi (arredamento, profumazione, alimentare, medicinale e officinale) nonché il segmento dedicato al verde pubblico e privato. Congratulazioni ai vincitori che rappresenteranno- insieme alle figure di riferimento Jessica Tua e Sabina Di Mattia, sempre fondamentali ad ogni edizione-, il mondo dei fiori al Festival di Sanremo, vetrina importantissima ed internazionale”.