Montalto Carpasio, era alla guida di un'auto rubata: arrestato 28enne di Ventimiglia

Nella serata di ieri i carabinieri della stazione di Badalucco hanno fermato un ventottenne di Ventimiglia alla guida di un veicolo rubato due giorni fa a Imperia.

Tutto ha avuto inizio durante un normale servizio di controllo del territorio, quando i militari della stazione di Badalucco sono stati informati del possibile transito, nel territorio di loro competenza, di un’autovettura rubata. In effetti, dopo qualche minuto i carabinieri, in servizio perlustrativo lungo la strada provinciale 21, hanno notato un'Opel Agila che a velocità sostenuta da Badalucco si stava dirigendo verso Montalto Carpasio. Una repentina inversione di marcia e un breve inseguimento hanno permesso di fermare, in sicurezza, l’autovettura guidata dal ventottenne già noto alle forze dell’ordine. Un'attenta verifica ha permesso, inoltre, di appurare che il veicolo era stato portato via due giorni fa da Imperia e che il ragazzo aveva già commesso altri furti di autovetture nell’Imperiese.

Un'ulteriore constatazione ha verificato che il ventottenne era di fatto senza fissa dimora e che nei giorni precedenti era stato denunciato proprio per altri furti di autovetture ad Imperia e ha permesso di chiudere il cerchio e di sottoporlo a fermo di indiziato di un delitto. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato, quindi, associato alla Casa Circondariale di Sanremo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere del reato di ricettazione per cui rischia una pena che va dai due agli otto anni di reclusione, nonché dei furti di auto avvenuti nei giorni precedenti.