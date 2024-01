Ventimiglia, al via il progetto Erasmus+: studenti e docenti polacchi accolti dal liceo Aprosio

E’ iniziata, questa mattina, l'avventura Erasmus+: otto studenti e due docenti polacchi, provenienti dalla città di Tychy, sono stati accolti dal liceo ventimigliese e trascorreranno una settimana tutta italiana alla scoperta della cultura e delle tradizioni del nostro territorio. Il liceo Aprosio di Ventimiglia ha, infatti, ottenuto il riconoscimento di istituto accreditato Erasmus+ e da quest’anno ha ufficialmente dato il via alle mobilità internazionali. La prima vede la permanenza, per la durata di una settimana, del gruppo di studenti provenienti dalla Polonia, mentre in primavera sarà la scuola di Tychy ad ospitare una delegazione di studenti e docenti del liceo di Ventimiglia. Un vero e proprio “gemellaggio” mirato ad arricchire i ragazzi dal punto di vista umano e didattico.

Gli alunni che prenderanno parte al progetto Erasmus+ lavoreranno sull'argomento "Conseguenze e impatto locale del cambiamento climatico": nel corso della settimana interverranno tre esperti che contribuiranno con le loro conoscenze ad arricchire le ricerche degli studenti.

Nel corso della settimana sono previsti momenti di svago e visite guidate: partendo dalla scoperta di Ventimiglia alta e della sua storia, passando per Sanremo, Dolceacqua, Mentone e concludendo con una lezione di cucina mediterranea.