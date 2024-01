Dedicata a Rita Tua l’ottava edizione del concorso Bouquet Festival di Sanremo (Foto)

In sua memoria, inoltre, è stata dedicata una pianta di rose “Prince Jardinier” e una targa nel giardino di Villa Ormond, adiacente a quella in ricordo di Aurelio Sparago.

Rita Tua ha contribuito in modo determinante alla diffusione della cultura corretta dell’uso del fiore in Italia e all’estero, ha diretto per 25 anni la scuola di decorazione Floreale Flos Club Sanremo, ed è stata docente del laboratorio floreale Sanremo Italian Style, ha partecipato a numerosi allestimenti del palco del Festival di Sanremo ed ha organizzato per 15 anni il Concorso Città di Sanremo. Nel 2002 è al secondo posto al Concorso Mondiale WAFA a Glasgow e nel 2005 è stata insignita del Premio San Romolo.