Claudio Brachino e Fabrizio Venturi conducono la terza edizione del Festival della Canzone Cristiana

Fabrizio Venturi ha anche annunciato che sarà il maestro Vince Tempera, più volte direttore d'orchestra del Festival della Canzone Italiana, il presidente della giuria della terza edizione del Sanremo Cristian Music Festival 2024, che si terrà dal 7 al 9 febbraio, dalle 15 alle 18.30, e sarà trasmesso in diretta televisiva nazionale su Bom Channel, canale 68 del digitale terrestre, canale 5058 di Sky, sull'App Bom Chanell e su LaC TV, canale 11 del digitale terrestre (Calabria e Sicilia orientale), canale 411 Tivùsat, canale 820 Sky e sull'App LaC Play, sul web sul sito del Festival della Canzone Cristiana e in diretta radiofonica su Radio Mater.

Sant'Agostino affermava che chi canta bene prega due volte, rimarcando la forza spirituale della canzone - dichiarano gli organizzatori - questa terza edizione del Festival porrà al centro il tema della Pace e del Dialogo. Artisti di religione ebraica e musulmana saliranno sul palco per cantare la pace. La presenza della Campagna Senzatomica per il disarmo nucleare rafforzerà l'istanza di un mondo libero da conflitti, violenza e odi fratricidi. Seguirà il Convegno dal titolo “Sanremo Cristian Music Festival - Musica e Spiritualità per il Dialogo e la Pace di tutto il genere umano", organizzato da Fabrizio Venturi e Biagio Maimone rispettivamente Direttore Artistico e Direttore della Comunicazione del Festival della Canzone Cristiana in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Religiose dell'Università Cattolica di Milano”.