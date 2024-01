Bordighera, Veronica Rudian incanta il pubblico: un successo il concerto benefico “Con la musica si può” (Foto e video)

La pianista e compositrice Veronica Rudian incanta il folto pubblico dell’ex chiesa Anglicana a Bordighera, dove, oggi pomeriggio, si è esibita in occasione del concerto benefico “Con la musica si può”, promosso e organizzato dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano con il patrocinio del comune di Bordighera, alla presenza del sindaco Vittorio Ingenito e dell'assessore Melina Rodà.

Per l'occasione, la talentuosa Veronica Rudian ha eseguito dal vivo il suo nuovo brano “Flight over the Waves” e alcune composizioni tratte dal suo ultimo album di inediti “Il viaggio”. “Sono molto felice di esibirmi, ancora una volta, nella mia città" - commenta Veronica Rudian – "È, inoltre, un grande onore per me poter dare il mio contributo, attraverso la musica, ad una causa importante e necessaria come quella che porta avanti AISLA".

Durante l'evento, presentato dal presidente della Fondazione Alberto Guglielmi Manzoni, si è, infatti, svolta una raccolta fondi a favore di AISLA, Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica della sezione di Imperia, che si occupa dell’assistenza ai malati di SLA e ai loro familiari. Il ricavato raccolto verrà, infatti, devoluto all'AISLA per aiutare le famiglie colpite da questa malattia nel Ponente ligure, dimostrando, al contempo, come la musica possa essere un veicolo straordinario per diffondere solidarietà e speranza.