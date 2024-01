"Diamo da bere al Roia!", confronto a Ventimiglia per rinaturalizzare e 'ricaricare' la falda del fiume (Foto)

"Diamo da bere al Roia!" sarà il tema al centro del convegno che andrà in scena al teatro comunale di Ventimiglia il 20 gennaio alle 10.

Un'occasione che vedrà riunite autorità civili e militari, italiane e francesi, per discutere e confrontarsi su come poter rinaturalizzare e ricaricare la falda del fiume Roia affinché continui ad essere una preziosa risorsa per Ventimiglia e tutta la valle.

Nel corso dell'evento interverranno il presidente del Lions Club di Ventimiglia Senia Seno, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, autorità provinciali e regionali, il dottor Mandarino, Cirf dell'Università di Genova, che parlerà di "Rinaturalizzare il fiume", il professor Rudy Rossetto della scuola superiore S. Anna di Pisa che illustrerà come "Ricaricare la falda". Infine, è previsto un dibattito.

L'evento è organizzato dal Lions Club di Ventimiglia con il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Imperia, della città di Ventimiglia, della città di Vallecrosia, della Communautè de la Riviera Francaise e di Terra di Ponente.