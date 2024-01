'Con La Musica Si Può': concerto benefico della bordigotta Veronica Rudian all'ex Chiesa Anglicana

La pianista e compositrice ligure Veronica Rudian si esibirà domani alle 17 a Bordighera, città natia dell’artista, presso l’ex Chiesa Anglicana (Via Regina Vittoria, 4), in occasione del concerto benefico “Con La Musica Si Può”, promosso e organizzato da “Fondazione l’Uomo e il Pellicano”.

Il concerto che vedrà protagonista Veronica Rudian è ad ingresso libero e prevede una raccolta fondi a favore di AISLA, Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica (sezione di Imperia) che si occupa dell’assistenza ai malati di SLA e ai loro familiari. A presentare l’evento sarà il presidente della Fondazione Alberto Guglielmi Manzoni.

Nel corso della serata Veronica Rudian eseguirà dal vivo il suo nuovo brano “Flight over the Waves” e alcune composizioni tratte dal suo ultimo album di inediti “IL VIAGGIO”, distribuito da ADA Music Italy e disponibile in digitale (http://ada.lnk.to/ilviaggio).

“Sono molto felice di esibirmi, ancora una volta, nella mia città - afferma Veronica Rudian – È inoltre un grande onore per me poter dare il mio contributo, attraverso la musica, ad una causa importante e necessaria come quella che porta avanti AISLA. Mi auguro, attraverso questo momento di note e di condivisione, di fornire a più persone possibili un aiuto concreto”.