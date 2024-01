Ventimiglia sbarca sul mensile 'Bell’Italia', valorizzate le bellezze della città (Foto)

"Distesa in un magnifico contesto naturalistico, tra un mare dalle sfumature affascinanti e un paesaggio lussureggiante che a tratti si fa roccioso, Ventimiglia è ricca di suggestioni in tutte le stagioni". Con queste parole il mensile 'Bell’Italia' descrive la città di confine alla quale ha dedicato uno spazio di una decina di pagine. Una vetrina importante che può contribuire a rilanciare a livello turistico Ventimiglia.

Nella pubblicazione vengono, infatti, valorizzate, anche con scatti fotografici, le bellezze paesaggistiche, storiche, artistiche ed enogastromiche della città al confine con la Francia, come, per esempio, la Via Iulia Augusta, l'area archeologica Albintimilium, il centro storico, la chiesa di San Michele, il museo archeologico Girolamo Rossi, la spiaggia delle Calandre, il porto, i giardini botanici ‘Hanbury’, la chiesa di Sant'Agostino, la cattedrale di Santa Maria Assunta, le grotte e il museo preistorico dei Balzi Rossi.

"Qualche giorno fa siamo comparsi sul mensile 'Bell’Italia', importante rivista che tratta tutti gli aspetti straordinari del nostro Paese" - commenta l'Amministrazione Di Muro - "Un’importante occasione per far conoscere le bellezze e le peculiarità della nostra splendida città, incastonata tra le Alpi e il mar Ligure".