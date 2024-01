Servizi online, a Bordighera apre il nuovo sportello “Bussola Digitale” (Foto)

Ha aperto, questa mattina, a Bordighera il nuovo sportello “Bussola Digitale”, nato per supportare e formare i cittadini nell’utilizzo dei servizi online della pubblica amministrazione. Lo annuncia il sindaco Vittorio Ingenito.

L’iniziativa si è sviluppata nell’ambito del progetto di servizio civile “Cittadini connessi nei comuni della Liguria e del Piemonte”, che prevede, tra l’altro, un impegno in front office proprio per affiancare e orientare il pubblico nel mondo digitale. "Ha aperto oggi il nuovo sportello gratuito 'Bussola Digitale', per aiutare i cittadini nell’utilizzo dei servizi online della pubblica amministrazione" - fa sapere il primo cittadino che, questa mattina, era presente all'apertura insieme all'assessore Martina Sferrazza - "Ogni venerdì mattina dalle 8.30 alle 13.30, in piazza Mazzini a fianco dell’ufficio anagrafe, sarà possibile chiedere assistenza, ad esempio, per attivare lo Spid, per utilizzare i siti internet degli enti pubblici, per facilitare il pagamento con pagoPA o l’uso della posta elettronica certificata. 'Bussola Digitale' è lo strumento per orientarsi nel mondo online".

L’obiettivo primario è dare un aiuto concreto e fattivo a chiunque ne abbia necessità ma, al contempo, formare e rendere indipendenti tutti coloro che si trovano a interagire con i servizi online. "L’accesso allo sportello è libero, con possibilità di fissare un appuntamento telefonicamente ai numeri 0184 272478 (venerdì con orario 8.30 – 13.30), 0184 272203 e 0184 272209 (gli altri giorni della settimana) oppure via mail all’indirizzo bussoladigitale@comune.bordighera.im.it" - conclude.