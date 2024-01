Sanremo: elezioni amministrative, Berrino "Nessuna imposizione da qualsiasi riva per il candidato"

“A Fratelli d’Italia non interessa entrare in polemica con altri partiti, piccoli o grandi che essi siano, specie se le polemiche sono basate sul nulla o sul tentativo maldestro di prendere per i fondelli altre formazioni politiche”.

Sono le parole del Senatore Gianni Berrino, in relazione alla ormai avviata campagna elettorale. “Non possiamo però non rispondere a chi – prosegue - pur avendo militato per molti anni in formazioni politiche (anche in più di una) fa finta di non conoscere le procedure che portano all’individuazione di un candidato sindaco in una città importante come Sanremo”.

Il candidato è individuato chiaramente dal territorio e per Fdi ha la piena delega il coordinatore provinciale Gianni Berrino, dopo aver ampiamente ascoltato i sanremesi. La proposta è poi trattata dal tavolo regionale in piena sintonia con il coordinatore regionale Matteo Rosso e poi è comunicata al tavolo nazionale: “Nessuna imposizione da nessuna riva di qualsiasi fiume. Spiace – termina Berrino - anche dover tornare sulla questione di Imperia, dove peraltro Indipendenza non era parte. Lì si è discusso non sul nome ma sulla coalizione e la scelta non è stata fatta contro il candidato ma a favore dell’unità della coalizione di centrodestra. Ricordiamo anche che proprio per il rispetto dei cittadini di Sanremo e per la loro vicinanza al nostro partito, non dovremmo ricorrere a persone non sanremesi per completare la lista”.