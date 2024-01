Dissesto idrogeologico, Riolfo (Lega): “Plauso all'attenzione del viceministro Gava verso il territorio imperiese”

“I 5,5 milioni di euro, destinati con decreto alla Liguria per combattere il dissesto idrogeologico, sono frutto della grande attenzione che il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica, Vannia Gava, ha riservato alla nostra regione. La somma, richiesta dalla Regione e anticipata con fondi del bilancio regionale, è destinata alla seconda tranche del piano di messa in sicurezza del tratto finale del torrente Argentina, fra Taggia e Riva Ligure, e fa parte di un ampio progetto finanziato con denaro del Pnrr e del Dipartimento regionale della Protezione Civile. La Liguria, come ha evidenziato anche il viceministro Gava, è meravigliosa e merita una particolare attenzione da parte delle Istituzioni per proteggere e preservare il nostro bellissimo territorio. Un ringraziamento per il lavoro svolto anche all’Assessore regionale alla Protezione Civile e alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone”.

Lo dice Mabel Riolfo, consigliere e vicecapogruppo della Lega in Regione Liguria.