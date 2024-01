L'ospedale di Bordighera va ai privati, il 18 gennaio inizia il passaggio tecnico

L'ospedale Saint Charles a Bordighera passerà alla gestione privata. Il 18 gennaio vi sarà, infatti, il passaggio tecnico della struttura ospedaliera al gruppo Gvm Care & Research.

Un primo passo che darà il via a un lungo trasbordo organizzativo, che riguarderà anche i dipendenti e i reparti, che dovrebbe concludersi totalmente entro la fine del mese.

Un passaggio molto atteso dai cittadini e dagli abitanti del comprensorio intemelio, in particolar modo dal consigliere comunale di minoranza a Bordighera, Giuseppe Trucchi, che si è sempre battuto per il bene dell'ospedale: "Aspetto questo passaggio, che finalmente avviene dopo anni di attese e numerosissimi rinvii " - commenta il consigliere comunale Giuseppe Trucchi - "Sto già preparando un'interpellanza per poter sapere, dopo questo inizio del 18 gennaio, quali reparti saranno attivi e quali no. Inoltre, sto preparando un'altra interpellanza perché desidero chiedere al sindaco che venga istituita una commissione consiliare del comune di Bordighera per poter seguire, insieme all'Asl e al privato, in maniera collaborativa la gestione dell'ospedale per il primo anno di vita per verificare che tutto venga fatto secondo i criteri previsti dal contratto".

Rimangono, però, alcuni dubbi e incertezze che dovranno essere chiariti a breve. "La situazione al momento è molto confusa. Abbiamo richiesto una riunione con il gruppo Gvm e Asl1 per fare il punto della situazione alla luce del fatto che il 18 gennaio il privato acquisisce ufficialmente la gestione" - dice Nico Zanchi, coordinatore provinciale della Cisl Fp (sanità e funzione pubblica) - "Ci risulta che gli organici siano sguarniti. Al momento, il pronto soccorso è ancora Ppi, il reparto di chirurgia-ortopedia ha solo sei pazienti ortopedici, non c'è l'adeguamento del personale che ci dovrebbe essere e, inoltre, l'appalto regionale prevedeva che ci sarebbe stato un periodo durante il quale l'Asl avrebbe dovuto far partire tutti i reparti previsti dall'appalto, come il pronto soccorso, chirurgia e sale operatorie, che a oggi non sono ancora operative, con personale dell'Asl a tempo indeterminato, che aveva deciso di rimanere con il privato mantenendo il contratto pubblico, e personale a tempo determinato, che era necessario per coprire il fabbisogno del personale. Il personale a tempo determinato a scadenza del contratto, che doveva scadere con l'acquisizione del privato, doveva passare a un contratto di natura privatistica, che è il contratto Aiop siglato anche a livello regionale. Ad oggi, invece, ci risulta, che la cooperativa, che lavora per un soggetto privato, stia assumendo personale proponendogli la partita Iva. Vogliamo, perciò, chiedere alla ditta, se ci riceve, se è vero o no perché vogliamo fare chiarezza".

Nei prossimi giorni il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito effettuerà un sopralluogo all'ospedale Saint Charles per fare il punto sui nuovi reparti e sugli interventi strutturali che hanno riguardato l'edificio e, in particolare, le sale operatorie. L'auspicio dell'Amministrazione Ingenito è, infatti, quello di riuscire a portare avanti una proficua collaborazione tra amministrazione e Asl1 per garantire un'efficace assistenza sanitaria a tutti i cittadini del comprensorio intemelio.