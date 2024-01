Taggia: 'Ossi di Seppia' continua a crescere, quest'anno 300 adesioni in più del precedente

Con la chiusura delle iscrizioni alla 30a edizione del premio di poesia inedita ‘Ossi di seppia’, organizzato dal Comune di Taggia, si è registrato un nuovo record di adesioni per le sezioni di poesia singola (A) e di silloge poetica (B).

Sono state 2.425, rispetto alle 2.122 dell’anno precedente. Tra queste un significativo aumento dei giovani Under 25, che sono 350 e degli autori stranieri, 352, comprendendo i residenti in Italia. Le Regioni con maggior partecipanti, nel numero di pochissimo inferiore alla Liguria, sono la Lombardia, Toscana e Lazio.

Per quanto riguarda gli autori stranieri, si sono registrate adesioni da nuovi paesi, come la Corea del Sud, Filippine, Repubblica delle Mauritius, India, Georgia e Grecia.

Da lunedì prossimo, a cadenza giornaliera, l’organizzazione sarà in grado di poter comunicare i risultati, partendo dagli autori stranieri per giungere ai vincitori assoluti; il tutto con una certa prontezza, al fine di poter meglio agevolare la programmazione di chi volesse presenziare alla premiazione, prevista per il 17 febbraio ad Arma di Taggia, a Villa Boselli.

Per questa storica trentesima edizione, per volere del Presidente del premio, Chiara Cerri (consigliere con Delega alla Cultura), oltre alla già comunicata novità di stilare e creare una classifica con tanto di pubblicazione antologica in lingua inglese degli autori stranieri primi quattro classificati – prenderà vita uno specifico riconoscimento, denominato: Premio Speciale, Miglior Autore della Regione X, Sezioni A e B. Invece, il riconoscimento di Gran Premio della Giuria, verrà assegnato a soltanto sette partecipanti per sezione.

Sono previsti riconoscimenti speciali di categoria, come Miglior Autore Under 18, 21 e 25, Miglior Autore straniero residente in Italia e Miglior Autore italiano residente all’estero.

Le opere degli autori primi quattro classificati, di entrambe le sezioni, andranno a formare un volume antologico fuori commercio, che sarà stampato, tramite terzi, a spese del Comune di Taggia.