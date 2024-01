Sanremo: alla chiesa Luterana è andata in scena la terza edizione del Festival di Musica Barocca

Il Festival di Musica Barocca di Sanremo ha celebrato la sua terza edizione con un concerto nella chiesa Luterana in corso Garibaldi. Alla serata ha preso parte anche il pianista Francesco Nicolosi oltre all'Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo.

Il programma del concerto ha proposto un viaggio attraverso le composizioni di Georg Friedrich Händel, Giovanni Paisiello e altre opere. L'apertura è stata segnata dall'esecuzione del "Concerto Grosso in re minore, Op. 6 n. 10" di Händel, che ha catturato l'attenzione del pubblico.

Francesco Nicolosi, al pianoforte, ha eseguito due concerti per pianoforte di Giovanni Paisiello: il "Piano Concerto n. 6 in si bemolle maggiore, R 8.18" e il "Piano Concerto n. 7 in la maggiore, R 8.19".

L'Orchestra Sinfonica di Sanremo ha creato un connubio con le esecuzioni di Nicolosi al pianoforte.