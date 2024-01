Castellaro: fiamme dalla canna fumaria, incendio distrugge il tetto una villetta (foto)

Serata di grande apprensione per una famiglia di Castellaro, in regione 'Canneo'. Per via di un guasto alla canna fumaria si è sprigionato un incendio che nel giro di pochi minuti si è esteso al andando a distruggere parte del tetto.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo che hanno domato le fiamme evacuando l'abitazione. Alcuni dei residenti sono rimasti lievemente intossicati ed è stato necessario anche l'intervento del 118. Sul posto era presente anche il sindaco di Castellaro, Giuseppe Galatà.



Al termine del loro intervento i Vigili del Fuoco hanno dichiarato inagibile la struttura. I residenti hanno quindi trovato ospitalità altrove per la notte. Domani, con la luce del sole, saranno effettuati i sopralluoghi per verificare meglio i danni.