Bordighera, scatta il divieto di sosta in piazza De Amicis

Scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in piazza E. De Amicis a Bordighera il 15 gennaio dalle 8 alle 12 per consentire la sosta di autoarticolato ed autocarro per trasbordo di materiali.

Lo stabilisce un'ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale emessa dalla polizia locale per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.