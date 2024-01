Dal Ministero l'ok ai fondi per la messa in sicurezza del torrente Argentina

“Siamo soddisfatti e ringraziamo il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per aver accettato la nostra proposta di finanziamento per realizzare alcuni importanti interventi di messa in sicurezza del torrente Argentina, tra Taggia e Riva Ligure, nell’imperiese, e, nello spezzino, per la mitigazione del rischio idraulico in località Fornola, nel comune di Vezzano Ligure. Queste risorse corrispondono alla richiesta che avevamo avanzato pochi mesi fa, anticipando le risorse con fondi del bilancio regionale. La difesa del suolo e la sicurezza dei cittadini di fronte ai fenomeni di dissesto costituiscono un filone strategico dell’azione di questa amministrazione, che prosegue nell'imponente opera che stiamo portando avanti per la messa in sicurezza del territorio ligure”. Così il presidente della Regione Liguria e Commissario per l’attuazione del piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico a seguito della firma del decreto annunciata dal viceministro Gava.



In particolare, nell’imperiese, i fondi stanziati serviranno per realizzare il secondo lotto di lavori per la messa in sicurezza dell’ultimo tratto torrente Argentina, tra i comuni di Riva Ligure e Taggia. La richiesta di contributo era stata di 4,8 milioni di euro. “L’obiettivo è quello di dare una risposta complessiva al rischio idrogeologico sul torrente Argentina – spiega l’assessore alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone - con questo nuovo finanziamento andremo a completare gli interventi, mettendo in sicurezza tutto il tratto finale del corso d’acqua per evitare scenari come quelli visti nell’ alluvione dell’ ottobre 2020. L’iter di realizzazione dei vari lotti sta procedendo secondo il cronoprogramma”.

Quest’ultimo finanziamento riconosciuto dal Governo si inserisce in un ampio progetto di messa in sicurezza del torrente Argentina, del valore complessivo a oltre 17,6 milioni di euro, finanziati in parte con risorse di Protezione civile e in parte anche con fondi del Pnrr.



Nello spezzino le risorse stanziate dal ministero serviranno per interventi di mitigazione del rischio idraulico in località Fornola, nel comune di Vezzano Ligure, individuato quale soggetto attuatore: l’obiettivo è quello di mettere in sicurezza l’alveo del canale tombinato, affluente di sinistra del Canale Cantarana. “Con questo finanziamento daremo una risposta ad un’esigenza molto sentita dal comune di Vezzano Ligure. Si tratta di un intervento strategico per mettere in sicurezza tutta l’area”. Il progetto presentato al ministero dell’Ambiente prevede di realizzare una nuova tombinatura, idraulicamente adeguata e con un nuovo tracciato che si troverà più a sud rispetto quello attuale, in modo da minimizzare le interferenze con gli edifici presenti nell’area.