Vallebona: sabato prossimo giornata di 'porte aperte' all'associazione pedagogica 'Steineriana'

Anche per il 2024 sono previste nuove iniziative dell’associazione pedagogica ‘Steineriana’ a indirizzo Waldorf di Vallebona.

In particolare quella di sabato prossimo, dedicata alle attuali realtà didattiche oggi esistenti: l’asilo ‘Bambini Felici’ con sede a Vallebona e la sempre più attiva e frequentata scuola a indirizzo Steineriano, giunta quest’anno al suo settimo anno di esistenza, che ha trovato la sua collocazione a Seborga.

‘Porte aperte’ l’evento che si aprirà con l’accoglienza fissata alle 15 che permetterà la visita degli spazi dell’asilo ‘Bambini felici’ in via del Municipio 4 a Vallebona e dei locali della ‘Scuola delle Stagioni’ in Via Matteotti 15 a Seborga.

Si può prenotare scrivendo all’indirizzo mail waldorfvallebona@libero.it oppure telefonando al 339 3271011.