In piazza Mazzini lato Ponente e in via delle Onde lato Nord resterà in vigore la sosta con disco orario per un tempo massimo di 6 ore, esclusivamente nei giorni feriali, dalle 8 alle 20. Il comandante della Polizia Locale di Bordighera, Attilio Satta, in accordo con l'assessore Giovanni Allavena, ha firmato l'ordinanza che estende la regolamentazione della sosta dopo il test positivo dall'ottobre scorso.