Camporosso: successo per lo spettacolo ‘Fiabe d'autore una sera d'inverno’ del Circolo Reading e drama Ventimiglia

È stato molto apprezzato e applaudito anche a scena aperta lo spettacolo ‘Fiabe d'autore una sera d'inverno’ per il Circolo Reading e drama Ventimiglia, ideato da Lilia De Apollonia. Si è trattato di un recital teatrale con musiche e canzoni dal vivo con ben 21 interpreti, che è stato apprezzato dal pubblico intervenuto. Tra fiabe e favole di grandi autori una novità per il circolo, la favola in dialetto ponentino con molti nuovi interpreti per atmosfere divertentissime accanto a quelle gotiche di Barbablù e romantiche della bella addormentata, ma anche curiose e comiche come per Pinocchio versione Umberto Eco. Fiabe e favole d'autore, da Oscar Wilde a Calvino con l'imprescindibile Perrault. La regista Lilia ha fatto una nuova parentesi ritornando ad antiche tradizioni, tra racconti e storie di stampo letterario, con la fiaba di Azaretti su animali parlanti, e poi arie e canzoni a tema per una cantante, Alessia Capaccioni e un polistrumentista, Carlo Ormea, che hanno arricchito il recital. Interpreti, oltre a Lilia, Andrea Luna Conte, Marco Corradi, Paola Costamagna, Graziella Tufo, Paola Giolli, Marino Longo, Giada Mei, Manuel Paroletti, Giampiero e Teresa Piombo, Marisa Raimondo, Giorgio Redigolo, il gruppo dialettale con Angelo, Cristina, Roberto Piombo, Marilisa Sismondini, Adriano Casagrande Capaccioni il più giovane in scena.

Gli attori sono di tutta la provincia d'Imperia, uniti d'amicizia e passione, un gruppo che con Lilia sta portando da 14 anni, non tutti dall' inizio, cultura per tutti in tanti luoghi, spesso storici, del Ponente ligure.Da sfondo fantastico un quadro grande formato del bordigotto Fabio Berro. L'entrata era libera, come per tutti gli spettacoli del circolo Reading; il sindaco Gibelli e due assessore erano in prima fila ad applaudire.