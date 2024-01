Esce 'Barbie' il nuovo EP di Emayla, la talentuosa artista sanremese residente negli Stati Uniti (Los Angeles)

Emayla (conosciuta anche come Emanuela Bellezza) con la sua nuova canzone 'Barbie' invita l'ascoltatore a riflettere sulla propria individualità e ad abbracciare le caratteristiche che rendono unico ognuno di noi.



Dice Emayla: "Volevo creare qualcosa che ispirasse le persone a sentirsi bene con loro stesse, a superare le pressioni esterne e ad abbracciare la loro bellezza autentica". Un messaggio importante: "La vera bellezza non si trova nella perfezione, ma nell'unicità di ognuno di noi".



Altrettanto emozionante è il video musicale, girato nel centro di Beverly Hills e artisticamente diretto ed editato da Emayla stessa, sprigiona colori e vitalità, includendo anche una coreografia coinvolgente.



Emayla, trasferitasi negli Stati Uniti diversi anni fa per realizzare il suo sogno musicale, è riuscita ad ottenere successo con varie apparenze televisive come MTV, CNN, Univision, vincendo diversi premi musicali e facendo collaborazioni con grandi artisti come Juanes su MTV Unplugged, (album che vinse un Latin Grammy) ed aprendo un concerto di Jovanotti a Los Angeles.



‘Barbie’ è disponibile in tutti i formati: video su Youtube, in streaming e in download in tutti i mercati digitali.



Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=0JGwqD3VOk8

Ascolta su Spotify: https://open.spotify.com/track/47IGPrlDxt3MhHmnjzsiTL?si=cbf235d2f2464a49

Instagram: www.instagram.com/emaylaofficial

Facebook: www.facebook.com/emaylaofficial

Website: www.emayla.com