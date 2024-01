"Comprasottocasa", una campagna per ricordare di acquistare nei negozi locali

“ Comprasottocasa ” è la campagna istituzionale, promossa da Regione Liguria , volta a sensibilizzare all'acquisto nei negozi di vicinato, iniziata in occasione delle festività natalizie.

“ È opportuno ricordare, con l'avvio dei saldi, l'importanza di fare acquisti dai produttori e dai commerciali locali. Perché comprare sotto casa è una scelta virtuosa di qualità: vuol dire affidarsi a chi conosce i nostri gusti, le nostre abitudini e a chi sa consigliarci per soddisfare le nostre esigenze. Allo stesso tempo significa sostenere i piccoli esercenti, che portano illuminazione e sicurezza nelle nostre città ", dichiara Alessio Piana , assessore regionale al Commercio.

"Come Regione Liguria, abbiamo sostenuto economicamente con il bando dedicato ai Civ la predisposizione, il lancio e la diffusione di questa campagna informativa proprio perché crediamo che il commercio di prossimità, oltre a ravvivare e migliorare la vivibilità dei centri urbani, sia un presidio sociale irrinunciabile, specie per i piccoli centri e per le persone più fragili", conclude Piana.