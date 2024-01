Casinò di Sanremo truffato da un sito di gioco on line estero, utilizzati loghi e foto

Utilizzano logo e nome del Casinò di Sanremo per attirare giocatori on line, promettendo bonus di entrata ma, di fatto, cercano di portare clienti su siti esteri, in modo improprio.

Ed è proprio la casa da gioco matuziana ad essere presa di mira, sia sui diversi social network che in rete su alcune piattaforme. Soprattutto Facebook è stracolma di link che propongono al ‘navigatore’ di installare le app, pubblicizzando addirittura un sito ‘sanremoonline’ che, di fatto non esiste ma che poi rimanda allo scaricamento di una app di gioco on line su windows.

Il logo è quello dell’azzardo matuziano e i truffatori propongono anche la foto notturna del casinò. Abbiamo ovviamente chiesto lumi alla casa da gioco sanremese, che ci ha confermato come non esistano applicazioni di questo genere, che riconducano alla Casinò Spa. In questo momento on line c’è solo un sito internet ufficiale che risponde all’indirizzo https://online.casinosanremo.it/.

Dal Casinò confermano di aver dato mandato ai propri avvocati per difendersi da quanto sta accadendo, una vera e propria fake che può ovviamente ledere l’immagine della casa da gioco sanremese.