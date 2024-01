Donazione di 500 euro del neonato Sampdoria Club di Sanremo alla Croce Rossa locale

Operazione di beneficenza per il neonato Sampdoria Club di Sanremo. Il presidente Federico Crespi, accompagnato dalla consigliera Roberta Barletta ha consegnato al presidente della Croce Rossa di Sanremo Ettore Guazzoni una donazione di 500 euro frutto della vendita dei calendari 2024 realizzati dalla Federclubs doriana a tema le vittorie nei derby. Calendari che sono andati esauriti in pochi giorni. I fondi saranno utilizzati per l’acquisto delle dotazioni sanitarie e di sicurezza per un nuovo automezzo che sarà schierato a breve sul territorio dalla Cri per i servizi di emergenza. La solidarietà, che da statuto è uno degli obiettivi del club, continuerà ad essere uno degli elementi portanti dell’attività di Sanremo Blucerchiata insieme, chiaramente, al tifo per la Sampdoria. Ad oggi la nuova realtà della tifoseria doriana a Sanremo ha già raccolto oltre un centinaio di soci.