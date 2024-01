Passerella a Ventimiglia, Di Muro a Scullino: "Non abbiamo causato nessun danno"

"L'Amministrazione comunale è stata denunciata alla procura della Corte dei Conti da Gaetano Scullino. Una notizia ed un'azione, appresa dai giornali, che, quindi, collide decisamente con quel rapporto di collaborazione che avevo auspicato ad inizio mandato con tutti gli esponenti delle minoranze consiliari, nell'interesse esclusivo della città, fuori da vecchie logiche e rancori personali. Mi si chiede conto dei costi sopraggiunti per il nuovo progetto di passerella e, in tale esposto, si chiede al sottoscritto, alla Giunta e agli uffici comunali di rispondere personalmente di queste spese sopraggiunte, raffigurando un danno per l'ente" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro commentando la segnlazione alla procura della Corte dei Conti da parte del consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino in merito ad alcune presunte irregolarità nel procedimento amministrativo concernente l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul fiume Roya.

"Caro Scullino, non abbiamo causato nessun danno, ripariamo solamente a errori e difetti di valutazione di sua responsabilità. Cerchiamo di recuperare il tempo perso, perché è tre anni che i ventimigliesi attendono la loro passerella. Il suo progetto è irrealizzabile: troppo impattante e troppo costoso. Di più, ci ha lasciato in eredità il suo progetto faraonico ma senza i soldi per realizzarlo. Non si poteva, e non si può, avviare la gara d'appalto, al contrario di quanto sostiene, senza la relativa copertura economica" - sottolinea il primo cittadino - "Ora chiede che sia io a risponderne in tribunale? Non mi sottraggo ad eventuali confronti ed accertamenti, se del caso. Lo farò a testa alta con la consapevolezza di agire con rigore e trasparenza. La sua azione, che ritengo grave ed inopportuna, può avere solo l'eventuale effetto di rallentare, ancor di più, la costruzione della passerella, e nient'altro".

"Se ho una colpa, e me ne assumo la piena responsabilità, assieme a chi fa parte di questa Amministrazione, è di voler dare un taglio netto con certi atteggiamenti del passato", conclude il sindaco Di Muro che per tranquillizzare i cittadini afferma: "State tranquilli, continuerò serenamente nel mio lavoro, grazie al consenso che avete riposto in me, guardando al futuro con determinazione e passione per far tornare grande Ventimiglia".