Taggia: domenica festa per il 6° anniversario dall’apertura al pubblico del Museo Nazionale Trasporti/DLF di Ventimiglia

Come da tradizione il Museo Nazionale Trasporti/DLF di Ventimiglia, con sede nella nuova stazione ferroviaria di Taggia/Arma, il 6 gennaio festeggerà il 6° anniversario dall’apertura al pubblico, avvenuta lo stesso giorno del 2018.

Quest’anno l’evento sarà però celebrato domenica 7 gennaio - abbinandolo a ”E’ in arrivo la Befana con il treno” - per non sovrapporlo ad un’altra manifestazione analoga organizzata dal Comune e dar modo a residenti e turisti di poter usufruire di entrambe le occasioni.

L’apertura straordinaria dei locali del Museo sarà dalle ore 15 alle ore 19, mentre l’arrivo di una “Befana particolare” è previsto con il treno Regionale proveniente da Savona delle ore 15.37, poi merenda per tutti gli intervenuti!

Saranno visitabili gli spazi del Museo e quelli della Sede del Circolo di Taggia del DLF Ventimiglia, all’interno della nuova Stazione, oltre quelli coperti al piano parcheggio e quelli sul primo marciapiedi, addobbati per l’occasione. In caso di maltempo, quindi la festa si svolgerà normalmente.

Per tutta la giornata i soci daranno ai visitatori tutte le informazioni utili reative al materiale esposto ed i più piccini - ma non solo - potranno “giocare con i trenini” su diversi tracciati allestiti appositamente.

La manifestazione è organizzata dal Museo Nazionale Trasporti/Sede di Taggia con la collaborazione del Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia e del Comune di Taggia.

Il MNT/DLF è aperto ogni sabato dalle 15.00 alle 19.00 e su appuntamento per visite guidate, contattando il 327 17 23 743.